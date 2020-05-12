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"شخص واحد في الحجر".. دولة آسيوية تعلن عدم تسجيل إصابات بكورونا منذ 30 يوماً

07:33 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
"شخص واحد في الحجر".. دولة آسيوية تعلن عدم تسجيل إصابات بكورونا منذ 30 يوماً

فيروس كورونا

بنوم بنه - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الكمبودية اليوم الثلاثاء أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الـ 30 الماضية، ولم يتبق سوى حالة نشطة واحدة من بين 122 حالة مؤكدة منذ يناير.

وذكرت الوزارة أن رجلا كمبوديا "75 عاما" كان أول من يثبت إصابته بالفيروس في منتصف مارس قد ثبتت سلبية اختباراته مرتين وتم السماح له بمغادرة الحجر الصحي بمستشفى في بنوم بنه.

وكان ذلك الرجل ضمن نحو 30 شخصا أصيبوا بالفيروس في كمبوديا بعدما شاركوا في تجمع ديني إسلامي في ماليزيا أوائل العام الجاري، وارتبط ذلك الحدث بمئات من حالات الإصابة في منطقة جنوب شرق آسيا.

والشخص الوحيد المتبقي في الحجر الصحي بكمبوديا هي امرأة "36 عاما" أصيبت بالفيروس في أواخر مارس. ولم تبلغ السلطات عن أي وفيات نتيجة ذلك المرض التنفسي.

ولا تزال المدارس والحانات والمسارح وأماكن أخرى مغلقة، كما يظل السفر إلى البلاد مقيدا للأشخاص القادمين من فرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.​

فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة الكمبودية

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