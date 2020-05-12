"الفيروس يضعف تدريجيا".. خبير إيطالي: لاحظنا تغيرات على كورونا وقد يختفي قبل اللقاح

وكالات:

قال الدكتور جيوسيبّي ريموتسي، مدير معهد أبحاث دوائية في مدينة ميلانو الإيطالية وأحد أشهر الخبراء المختصين بكورونا في أوروبا، إن فيروس "كوفيد - 19" الذي ظهر قبل أكثر من 4 أشهر، يكاد يقترب من نهايته.. وقد يختفي قبل اكتشاف لقاح يحد من خطره، لأن عدوانيته بدأت تضعف يوما بعد يوم.

ونقل موقع "العربية.نت"، تصريحات الخبير الأوروبي البالغ 71 سنة في مقابلة أجرتها معه قناة La7 التلفزيونية الايطالية، بأن المصابين بالفيروس حاليا يختلفون عمن أصابهم قبل شهر لأنه أصبح أقل استفحالا، إلى درجة أن عدد المحتاجين للعناية المركزة منهم أقل من السابق أيضا.

وعن تفسيره لسبب خسارة الفيروس التدريجية لعدوانيته، قال ريموتسي، إنه يميل إلى أن الحصانة ضده أصبحت أكبر، لذلك فمن الممكن أن يختفي مع الوقت، حتى قبل العثور على لقاح ينهيه، برغم ترحيبه بجهد المجتمع العلمي في البحث الجاد عن لقاح له مناسب.

كما وصف التغيرات التي لاحظها على الفيروس ومرضاه بـ"المهمة جدا"، مضيفاً :"إذا استمرت الأمور في التطور كما الآن، فقد يتوقف تفشي الوباء" وفق تعبيره.

وأكد مدير معهد أبحاث دوائية الإيطالي، أن العلاج الأكثر فعالية في محاربة فيروس كورونا حاليا في العالم، هو استخراج "بلازما النقاهة" من دم مريض تعافى من الاصابة وضخها في دم مصاب آخر، لتعزز جهاز المناعة لديه، فيتصدى للفيروس بقوة تتيح له النجاة من موت حاسم.