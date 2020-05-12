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الصين تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات منذ شهر

06:07 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
الصين تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات منذ شهر

فيروس كورونا

بكين - (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة الصحية الوطنية أن 115 شخصا لازالوا يتلقون العلاج، بينما يتم عزل 763 شخصا للاشتباه في إصابتهم بالفيروس أو بعد أصابتهم به بالفعل دون ظهور أعراض عليهم.

ولم تسجل الصين أي وفيات بالفيروس منذ شهر تقريبا.

وبشكل إجمالي، سجلت الصين 4633 وفاة من بين 82 ألفا و919 إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد العام الماضي.

فيروس كورونا الصين السلطات الصحية الصينية

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