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رئيس مدغشقر: اكتشفنا علاج لكورونا بالأعشاب والغرب لن يعترف به لأنه من إفريقيا

04:01 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
رئيس مدغشقر: اكتشفنا علاج لكورونا بالأعشاب والغرب لن يعترف به لأنه من إفريقيا

فيروس كورونا

وكالات:

دافع رئيس مدغشقر عن "علاج الأعشاب"، الذي قال إنه له القدرة على الشفاء من مرض كوفيد-١٩ في ١٠ أيام.

وقال في مقابلة مع "فرانس24 " الناطقة بالفرنسية، ونقلتها شبكة "روسيا اليوم"، إن العلاج هو عبارة عن تقيع أعشاب، يطلق عليه اسم "كوفيد أورغانكس".

واعتبر، أن الشكوك ظهرت حول هذا العلاج، فقط لأنه يأتي من إفريقيا، وأضاف: "لا يمكنهم الاعتراف بأن دولة مثل مدغشقر توصلت إلى هذا العلاج لإنقاذ العالم... لا يجب الاستهانة بعلماء إفريقيا"، واتهم الغرب بازدراء الطب الإفريقي التقليدي.

وقال: "لو لم تكن مدغشقر هي التي اكتشفت هذا العلاج، ولو كانت دولة أوروبية هي التي اكتشفته، فهل سيكون هناك هذا الكم من التشكيك؟ لا أعتقد ذلك".

فيروس كورونا مدغشقر كوفيد 19 إفريقيا

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