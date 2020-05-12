أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

السودان: 161 إصابة جديدة بكورونا.. و4 وفيات

01:20 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
السودان: 161 إصابة جديدة بكورونا.. و4 وفيات

فيروس كورونا

الخرطوم - أ ش أ

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة، واحدة منها في الخرطوم، واثنتان في ولاية الجزيرة (وسط السودان)، وواحدة في النيل الأبيض (وسط).

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان مساء اليوم الإثنين - أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٠٠ في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ١١ ولاية.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٥٢٦ حالة، بينها ٧٤ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٦١ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.​

هذا المحتوى من

فيروس كورونا وزارة الصحة السودانية السودان

الخبر التالى:

المغرب يتجه لتصدير "الكمامات الواقية" من كورونا إلى الخارج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9746

    عدد المصابين

  • 2172

    عدد المتعافين

  • 533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4142970

    عدد المصابين

  • 1427179

    عدد المتعافين

  • 283861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"نخشى من أسبوع ما قبل العيد".. لجنة مكافحة كورونا يوجه رسالة للمواطنين