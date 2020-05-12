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حاكم كاليفورنيا يتوقع استئناف نشاط شركة تيسلا الأسبوع المقبل

12:48 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
حاكم كاليفورنيا يتوقع استئناف نشاط شركة تيسلا الأسبوع المقبل

شركة تيسلا

واشنطن - (د ب أ)

قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، الاثنين، إن شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الشركات المصنعة، ريما تتمكن من استئناف أنشطة مصانعها الأسبوع المقبل في كاليفورنيا، وذلك وسط نزاع مع مؤسسها إيلون ماسك.

وقال نيوسوم "اعتقادي وأملي وتوقعي، هو أنها ستستأنف أعمالها في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير".

وأشار إلى أن الولاية ساعدت الشركة على مدار عدة سنوات وبالمقابل استفادت كاليفورنيا من صناعة سيارات كهربائية على أرضها.

وأضاف نيوسوم "نتطلع إلى أعوام عديدة من هذه العلاقة".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دخل ماسك في مشادة مع مسؤولي الصحة المحليين في مقاطعة ألاميدا وهدد بنقل الشركة إلى ولاية تكساس أو ولاية نيفادا.

وبينما أراد ماسك إعادة فتح مصنع تيسلا في فيرمونت على الفور، أراد المسؤولون إرجاء هذه الخطوة لمدة أسبوع لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد

شركة تيسلا ولاية كاليفورنيا أمريكا السيارات الكهربائية

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