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ناشطة إيطالية عن اعتناق سيلفيا رومانو الإسلام: ليس كل الإسلام إرهاب

12:45 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
ناشطة إيطالية عن اعتناق سيلفيا رومانو الإسلام: ليس كل الإسلام إرهاب

حركة السردين

وكالات:
قالت الناشطة الإيطالية والمتحدثة باسم حركة "السردين" وهي حركة مناهضة للفاشية، جاسمين كريستالو، إنه ليس كل المسلمين إرهابيين، وذلك ردا على حالة الجدل التي ظهرت مؤخرا في إيطاليا بعد اعتناق مواطنتها التي كانت مختطفة في كينيا والصومال سيلفيا رومانو الإسلام.
وانتقدت كريستالو، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم"، الجدل الدائر حول اعتناق مواطنتها الإسلام، قائلة "ليس كل المسلمين إرهابيين كذلك ليس جميع الكهنة الكاثوليك من المتحرشين بالأطفال".
وأضافت كريستالو أن "إيطاليا تحمي حرية العبادة، وبالتالي ليس هناك ما يحكم بتوقيف من يعلنون اعتناقهم الإسلام".
وتابعت: "أود أن أذكر بأن الصحافي جابرييلي تورسيللو، الذي اختطف في أفغانستان عام 2006، اعتنق الإسلام، حيث قال آنذاك إنه قرأ القرآن في تلك الأيام ووجد عزاء في ذلك"، وتساءلت: "ما هو الإيمان إن لم يكن أداة لراحة النفس؟".
وختمت كريستالو منشورها عبر "فيسبوك" قائلة: "أنا شخصيا، أشعر بالإحباط الشديد عند قراءتي أشياء من هذا القبيل، ربما لأنني ملحدة".
وكانت الشابة الإيطالية سيلفيا رومانو التي أفرج عنها مؤخرا بعد 18 شهرا من الاحتجاز لدى حركة الشباب المجاهدين بين كينيا والصومال، قد أعلنت أنها اعتنقت الإسلام بمحض إرادتها واختارت أن يصبح اسمها عائشة.
وتناقلت الصحف الإيطالية قصة سيلفيا رمانو (24 عاما) التي كانت تعمل في المنظمة الإغاثية "أفريكا ميليي" عندما تعرضت للاختطاف في 20 نوفمبر 2018 في قرية شكامة على بعد 80 كيلومترا من مدينة ماليندي شرق كينيا، وأثارت مسألة اعتناقها الإسلام جدلا واسعا في البلاد.

حركة السردين إيطاليا الإرهاب الإسلام

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