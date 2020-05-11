أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

استمرار حظر تناول الكحول على ضفاف نهر في باريس رغم انتهاء الإغلاق بسبب كورونا

11:39 م الإثنين 11 مايو 2020
استمرار حظر تناول الكحول على ضفاف نهر في باريس رغم انتهاء الإغلاق بسبب كورونا

كورونا في فرنسا

باريس - (د ب أ)

بعد خروج فرنسا اليوم الاثنين، من مرحلة الإغلاق الصارم التي استمرت نحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، يبدو أن حظر تناول الكحوليات على ضفاف نهر السين ووقناة مائية بالعاصمة باريس سوف يستمر بعد تجمع مجموعات من الشباب هناك في المساء الأول لانتهاء الحظر.

وأظهرت صور تلفزيونية الشرطة وهي تأمر الناس بالابتعاد عن ضفاف قناة سان مارتن، وهي مكان شهير يلتقي فيه الأصدقاء في الطقس الجيد.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إنه طلب من شرطة باريس حظر تناول الكحول على ضفاف القناة ونهر السين "لمنع أي سلوك غير مسؤول من قبل البعض".

وأضاف كاستانير في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "إن الخروج الناجح من الإغلاق يعتمد على كل فرد يتصرف بحكمة وروح متحضرة".

فرنسا حظر تناول الكحول فيروس كورونا الحجر الصحي

الخبر التالى:

وحدات "حماية الشعب" الكردية تعلن مقتل 8 جنود أتراك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9746

    عدد المصابين

  • 2172

    عدد المتعافين

  • 533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4142970

    عدد المصابين

  • 1427179

    عدد المتعافين

  • 283861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إصابة 32 من الطاقم الطبي بمستشفى أحمد ماهر بكورونا.. و3 قرارات من الإدارة