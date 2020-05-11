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إغلاق قضاءالبعاج العراقي بسبب معلومات بدخول مركبة مفخخة

11:36 م الإثنين 11 مايو 2020
إغلاق قضاءالبعاج العراقي بسبب معلومات بدخول مركبة مفخخة

شرطة نينوى

بغداد - (د ب أ)

أفاد مصدر في قيادة شرطة نينوى العراقية، مساء اليوم الاثنين، بإغلاق قضاء البعاج على خلفية ورود معلومات بدخول مركبة مفخخة، إلى القضاء الواقع قرب الحدود السورية غرب الموصل 400كم شمال بغداد.

وقال النقيب عدي سمير في تصريحات لوكالة الأنباءالألمانية(د.ب.أ) إن "القوات الأمنية أغلقت كافة منافذ قضاء البعاج الحدودي 120كم غرب الموصل، وفرضت حظر التجوال بعد وصول معلومات عن وجود عجلة مفخخة داخل القضاء، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تشن حملة تفتيش للبحث عن العجلة المفخخة".

وفي قرية الحاج علي بحمام العليل 20كم جنوب الموصل، قال النقيب عدي إن "عناصر داعش قتلوا مساء اليوم أيضا مدنيين اثنين ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة المناطق القريبة من الحدود السورية نشاطا ملحوظا لعناصر التظيم المتطرف الذين ينفذون عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

شرطة نينوى بغداد العراق سوريا

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