أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ترامب: واشنطن ليست معنية بمناقشة شروط جديدة لاتفاقية التجارة مع الصين

11:34 م الإثنين 11 مايو 2020
ترامب: واشنطن ليست معنية بمناقشة شروط جديدة لاتفاقية التجارة مع الصين

دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بلاده ليست معنية بأي شروط جديدة في اتفاقية التجارة مع الصين.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي لمناقشة تداعيات ومستجدات أزمة كورونا، أن بكين تريد تغيير شروط الاتفاقية لصالحها على خلفية جائحة كورونا.

وفي رد على سؤال للصحفيين، قال ترامب: "يريدون (الصين) مراجعة الاتفاقية لجعلها أفضل لهم، دعونا نرى هل سيفون بالاتفاق الذي وقعوه بأنفسهم"

دونالد ترامب الصين اتفاقية التجارة مع الصين فيروس كورونا

الخبر التالى:

إغلاق قضاءالبعاج العراقي بسبب معلومات بدخول مركبة مفخخة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9746

    عدد المصابين

  • 2172

    عدد المتعافين

  • 533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4142970

    عدد المصابين

  • 1427179

    عدد المتعافين

  • 283861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إصابة 32 من الطاقم الطبي بمستشفى أحمد ماهر بكورونا.. و3 قرارات من الإدارة