ترامب: واشنطن ليست معنية بمناقشة شروط جديدة لاتفاقية التجارة مع الصين

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بلاده ليست معنية بأي شروط جديدة في اتفاقية التجارة مع الصين.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي لمناقشة تداعيات ومستجدات أزمة كورونا، أن بكين تريد تغيير شروط الاتفاقية لصالحها على خلفية جائحة كورونا.

وفي رد على سؤال للصحفيين، قال ترامب: "يريدون (الصين) مراجعة الاتفاقية لجعلها أفضل لهم، دعونا نرى هل سيفون بالاتفاق الذي وقعوه بأنفسهم"