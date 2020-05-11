المسماري: البيان الخماسي لمصر ودول أخرى هو اعتراف بشرعية الجيش الليبي

وكالات:

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن البيان الخماسي لمصر وفرنسا واليونان وقبرص والإمارات، الرافض للتدخل الليبي في تركيا، يعتبر بمثابة اعتراف دولي بشرعية الجيش الوطني الليبي.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، ونقلته شبكة "سكاي نيوزعربية"، أن البيان الخماسي يعتبر وثيقة يؤكد على محورية دور الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب، ويؤكد أن ما يقوم به الجيش الوطني الليبي هدفه حماية ليبيا وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتابع أن "أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية ستنتهي في ليبيا".

وأضاف المسماري، أن مجلس النواب الليبي جاء عبر انتخابات نزيهة تمثل كل الشعب الليبي، ولا يمكن حله إلا من خلال انتخابات نزيهة.

وكان المسماري، أكد أن قوات الجش اللیبي حققت تقدمات فى العززة والهیرة، وحاول مسلحو جماعة الإخوان الإرهابة، إیجاد موطئ قدم لهم في تونس قرب

الحدود مع لیبا، عدما تزاید هبو الطائرات الترة والقطرة في جنوب تونس لتقدم الدعم للمیلشات.

وأكد المسمار أن "القوات اللیبة دحرت المیلشات فى غرب العززة ومحاور الهضة وأبو سلم وصلاح الدین وعین".