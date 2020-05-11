قاضي أمريكي يقضي بحق الشركات المفلسة في الاستفادة من مساعدات كورونا

واشنطن - (د ب ا)

أصدر أحد قضاة محكمة الإفلاس في ولاية تكساس الأمريكية، حكما يقضي بعدم حق إدارة الشركات الصغيرة في استبعاد أي شركة من الاستفادة من برنامج إقراض الشركات المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمجرد أن هذه الشركات أشهرت إفلاسها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن ديفيد آر جونز القاضي في محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة جنوب تكساس اصدر حكما بتأييد قرار سابق بحق الشركات المفلسة في الاستفادة من برنامج مساعدة الشركات المتضررة من أزمة كورونا.

وكانت إدارة المشروعات الصغيرة قد طلبت تعليق تنفيذ حكم القاضي لحين النظر في استئنافها على الحكم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الحكم القضائي الصادر يوم 8 مايو الحالي، يمثل أول تدخل قضائي ضد إدارة الشركات الصغيرة التي تواجه احتجاجات كثيرة ضد سياساتها بشأن التعامل مع طلبات الحصول على مساعدات ورفضها منح الشركات المشهر إفلاسها أي قروض.

يذكر أن محاكم الإفلاس في الولايات المتحدة مازالت منقسمة حول إمكانية إلزام إدارة الشركات الصغيرة بالنظر في طلبات الشركات المشهر إفلاسها للحصول على قروض من برنامج مساعدة الشركات المتضررة من كورونا. في الوقت نفسه فإن جميع الأحكام الصادرة في هذا الخصوص هي أوامر قضائية وقتية وليست نهائية.

من ناحيتها تقول إدارة الشركات الصغيرة إن الكونجرس منحها سلطة وضع ضوابط وقواعد تقديم القروض للشركات، وأنها تحظى بحماية سيادية بحيث لا يمكن مقاضاتها، وأن محاكم الإفلاس ليس لها ولاية على هذا الموضوع.