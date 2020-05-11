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الجيش السوري يلحق خسائر بإرهابيين هاجموا نقطة عسكرية غرب حماة

09:52 م الإثنين 11 مايو 2020
الجيش السوري يلحق خسائر بإرهابيين هاجموا نقطة عسكرية غرب حماة

الجيش السوري

دمشق - (أ ش أ):

ألحق الجيش السوري خسائر كبيرة بمجموعات إرهابية هاجمت إحدى النقاط العسكرية في قرية الطنجرة شمال سهل الغاب شمال غرب حماة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: "إن مجموعات إرهابية بدأت بالتسلل قبل ظهر أمس باتجاه إحدى نقاطنا العسكرية بقرية الطنجرة في منطقة الغاب الشمالي واستهدفت النقطة بوابل من قذائف الهاون ونيران الرشاشات الثقيلة والمتوسطة وبكثافة كبيرة ما دفع عناصر النقطة لإخلائها تخفيفاً للخسائر بالأرواح".

وبين المصدر أنه "على الفور تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدء الهجمات المعاكسة التي استمرت حتى ساعات الفجر حيث تمكن مقاتلونا من استعادة النقطة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد تكبيد المهاجمين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد".. مشيرا إلى أن الاشتباكات أدت إلى مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين بجروح.

وخرقت المجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي عشرات المرات اتفاق وقف الأعمال القتالية منذ تطبيقه في السادس من شهر مارس الماضي عبر اعتدائها بالرشاشات والقذائف على المناطق الآمنة في أرياف حلب وإدلب واللاذقية.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش السوري مجموعات إرهابية ريف حماة

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