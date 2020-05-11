أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

فلسطين: إسرائيل تنتهك حرية الصحافة بمنع التلفزيون الفلسطيني من العمل في القدس

09:40 م الإثنين 11 مايو 2020
فلسطين: إسرائيل تنتهك حرية الصحافة بمنع التلفزيون الفلسطيني من العمل في القدس

الاحتلال الاسرائيلي في المدينة القديمة في القدس

رام الله - (د ب أ)

استنكرت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين، قرار إسرائيل تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين الرسمي في القدس، ومنع طواقمه من العمل في المدينة وفي داخل إسرائيل لمدة ستة أشهر أخرى.

وقالت الحكومة في بيان صحفي، إن القرار المذكور "يشكل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، وتعد على حرية الصحافة التي تكفلها القوانين الدولية"، داعية اتحاد الصحفيين الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان إلى إدانته ومنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل على اتخاذه".

بدورها، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية أن إسرائيل مددت قرارا بمنع عمل تلفزيون فلسطين الرسمي ستة أشهر أخرى في مدينة القدس بعد قرار مماثل صدر في نوفمبر الماضي.

وقالت الهيئة في بيان إنها ترفض القرار الذي أصدره وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان أمس باعتباره "تعسفيا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي من جهة لأنه يمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس الشرقية، وهي أرض فلسطينية محتلة، اعترفت بها أكثر من 140 دولة، عاصمة لدولة فلسطين المحتلة، وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى".

وأضافت الهيئة أنها ستواصل العمل بغض النظر عن هذا القرار الإسرائيلي، محملة مسؤولية مواجهة القرار إلى الأمم المتحدة واتحاد الصحفيين الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

الاحتلال الإسرائيلي الحكومة الفلسطينية رام الله فلسطين التلفزيون الفلسطيني

الخبر التالى:

"الاشتراكي الألماني" يحذر من اتجاهات معادية للديمقراطية في مظاهرات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9746

    عدد المصابين

  • 2172

    عدد المتعافين

  • 533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4142970

    عدد المصابين

  • 1427179

    عدد المتعافين

  • 283861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تُحدد شروطًا لإجراء تحاليل كورونا