فلسطين: إسرائيل تنتهك حرية الصحافة بمنع التلفزيون الفلسطيني من العمل في القدس

رام الله - (د ب أ)

استنكرت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين، قرار إسرائيل تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين الرسمي في القدس، ومنع طواقمه من العمل في المدينة وفي داخل إسرائيل لمدة ستة أشهر أخرى.

وقالت الحكومة في بيان صحفي، إن القرار المذكور "يشكل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، وتعد على حرية الصحافة التي تكفلها القوانين الدولية"، داعية اتحاد الصحفيين الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان إلى إدانته ومنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل على اتخاذه".

بدورها، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية أن إسرائيل مددت قرارا بمنع عمل تلفزيون فلسطين الرسمي ستة أشهر أخرى في مدينة القدس بعد قرار مماثل صدر في نوفمبر الماضي.

وقالت الهيئة في بيان إنها ترفض القرار الذي أصدره وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان أمس باعتباره "تعسفيا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي من جهة لأنه يمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس الشرقية، وهي أرض فلسطينية محتلة، اعترفت بها أكثر من 140 دولة، عاصمة لدولة فلسطين المحتلة، وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى".

وأضافت الهيئة أنها ستواصل العمل بغض النظر عن هذا القرار الإسرائيلي، محملة مسؤولية مواجهة القرار إلى الأمم المتحدة واتحاد الصحفيين الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.