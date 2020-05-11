مفوض أوروبا بشأن بريكست يحث على إحراز تقدم في الجولة الجديدة من محادثات التجارة

بروكسل - (د ب أ)

دعا ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة إحراز "تقدم ملموس" في محادثات التجارة مع بريطانيا التي بدأت اليوم الاثنين وتستمر حتى الجمعة المقبلة، وسط تصاعد شعور بالإحباط من الجانب الأوروبي في ظل عدم إحراز تقدم حتى الآن.

وكتب بارنييه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم ملموس في جميع المجالات، بما في ذلك معايير المنافسة المفتوحة والعادلة".

وأضاف "يجب أن يكون هناك توازن مناسب بين الحقوق والواجبات".

ولم تسفر الجولتان الأخيرتان عن إحراز تقدم يذكر، حيث اتهم بارنييه لندن برفض الانخراط بجدية في المحادثات.

ويبدو أن الجانبين متباعدان للغاية في رؤيتهما للعلاقة التجارية المستقبلية، حيث تصر بروكسل ، من بين أمور أخرى، على أن توقع لندن على معايير الاتحاد الأوروبي بشأن مجموعة كبيرة من القضايا للحفاظ على تكافؤ الفرص، وكذلك جعل أي اتفاق مشروطا بحقوق الصيد.

في غضون ذلك، ركزت لندن على استعادة الحكم الذاتي من بروكسل.

من ناحية أخرى، حذر اتحاد الصناعات الألمانية اليوم الاثنين، من أن مفاوضي الحكومة البريطانية لا يأخذون المحادثات حول علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي بجدية كافية وإن الفشل في إبرام اتفاق قبل نهاية العام الجاري يمكن أن يسبب "كارثة اقتصادية".

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية يواخيم لانج إن التقدم الذي تم إحرازه قبل مفاوضات اليوم "غير كاف تمامًا" و "إن هناك احتمالا واقعيا أن يخرج المفاوضون الرئيسيون صفر اليدين مرة أخرى في نهاية المفاوضات هذا الأسبوع ".

وأضاف: "لقد تسببت أزمة فيروس كورونا بالفعل في فقدان العديد من الوظائف في أنحاء أوروبا .وإذا انتهت المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في نهاية العام، فإن ذلك سيحول الوضع الاقتصادي الصعب بالفعل إلى كارثة ".

يُذكر أن بريطانيا خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الماضي.

ولا تزال بريطانيا جزءا من السوق الداخلية الأوروبية والاتحاد الجمركي في إطار مرحلة انتقالية ممتدة حتى نهاية هذا العام.