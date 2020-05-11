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رحلة طيران رابعة لعودة العالقين في السودان 19 مايو الجاري

09:34 م الإثنين 11 مايو 2020
رحلة طيران رابعة لعودة العالقين في السودان 19 مايو الجاري

السفير المصري في السودان السفير حسام عيسى

الخرطوم - (أ ش أ):
قال السفير المصري في السودان السفير حسام عيسى إن طائرة رابعة تابعة لشركة (إير كايرو) ستنظم رحلة يوم الثلاثاء 19 مايو الجاري، لنقل العالقين والمواطنين الذين هم ضمن فئات النقل من السودان، والذين سجلوا اسماءهم في السفارة.
وأضاف السفير حسام عيسى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم، "تهيب السفارة المصرية بالمواطنين الذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن سرعة الحجز على تلك الطائرة لدى شركة (إير كايرو)، في العنوان المعلن عنه من قبل السفارة".
وأشار إلى أن هذه هى الرحلة الرابعة من أجل استيعاب جميع أعداد المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى أرض الوطن، من العالقين في السودان.
وأقلت رحلتا طيران - أقلعتا يومي 5 و8 مايو الجاري - 212 مصريا من الخرطوم، ومن المقرر أن تُقلع الرحلة الثالثة بعد غد.

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حسام عيسى الخرطوم السودان شركة إير كايرو

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