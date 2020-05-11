الأردن: عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداءً من 26 مايو

عمان 11 أيار/مايو (د ب ا)

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، اليوم الاثنين، عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من مايو الحالي.

جاء ذلك في إيجاز صحفي عقب اجتماع اليوم الاثنين، لخليّة أزمة كورونا، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتقرّر خلال الاجتماع، بحسب العضايلة، تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، اعتبارا من صباح غد الثلاثاء ووفقا للآليّة التي يتمّ تطبيقها حاليّاً.

كما أعلن العضايلة عن بدء وسائط النقل العام، العمل بكامل طاقتها اعتباراً من صباح غدٍ الثلاثاء، شريطة أن تكون السعة المقعديّة 50 بالمئة فقط، واتّباع جميع إجراءات الوقاية والسلامة العامّة.

ولفت إلى أنّ أوّل أيّام عيد الفطر سيكون يوم حظر شامل على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات، بحيث يسمح للمواطنين فقط بالخروج سيراً على الأقدام ما بين السّاعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، مشدداً على أنه لن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات إلّا الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العاملين في بعض المؤسّسات الحيويّة اللازمين لإدامة عملها.

كما سيسمح للمواطنين في ثاني أيّام العيد بالخروج سيراً على الأقدام، أو باستخدام مركباتهم، وبنفس الآليّة المعمول بها حاليّاً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، ولا يسمح بالتنقّل بين المحافظات إلّا للأشخاص المصرّح لهم.

كما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أن يوم الجمعة من كلّ أسبوع سيفرض فيه حظر تجوّل شامل كما جرت العادة، وحتّى إشعار آخر.

وكشف العضايلة عن استئناف تنظيم المؤتمرات الصحفيّة الحكوميّة، بحيث يتمّ عقد مؤتمر صحفي أسبوعي، ابتداءً من الأسبوع المقبل بحضور مجموعة ممثلِّة قدر الإمكان للجسم الإعلامي.

وأعلن الاردن أنه لم يتم تسجيل 562 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما لم يتم تسجيل أي وفيات.