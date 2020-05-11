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مجددًا.. دولة إفريقية انتصرت على كورونا

07:50 م الإثنين 11 مايو 2020
مجددًا.. دولة إفريقية انتصرت على كورونا

فيروس كورونا

بورت لويس - (د ب أ)

قالت جزيرة موريشيوس بالمحيط الهندي، إنها لم يعد لديها أي إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أعقاب إغلاق صارم بدأ قبل نحو شهرين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن وزارة الصحة قولها اليوم الاثنين، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة خلال الأيام الـ15 الأخيرة وأنه من بين عدد حالات الإصابة الـ332 التي تم تسجيلها، تعافى 322 مصابا وتوفي 10 أشخاص.

وتم إجراء حوالي 74 ألف فحص في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليون نسمة.

وتم تمديد الإغلاق الذي بدأ يوم 20 مارس حتى أول يونيو، وتقرر الإبقاء على إغلاق المدارس حتى أغسطس.

فيروس كورونا بورت لويس جزيرة موريشيوس المحيط الهندي

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