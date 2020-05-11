ترامب يؤكد للكاظمي حرص واشنطن على تعزيز التعاون مع العراق
وكالات:
شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، حرص واشنطن على تعزيز التعاون مع بغداد.
وأكد ترامب، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم الاقتصادي لدولة العراق.
ونقل ترامب للكاظمي أهمية دور العراق في تحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن بغداد تمتلك دورًا مركزيًا في تحقيق الإستقرار الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد الكاظمي حرص بغداد على العلاقات الجيدة مع واشنطن، معربًا عن تأييده لتوسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا وتطوير جهود الاستثمار الاقتصادي.
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