الأردن: 22 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 562 حالة
عمان - (أ ش أ):
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر اليوم الإثنين تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 562 حالة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الحالات توزعت، على 8 حالات لسائقي شاحنات في منطقة حدود العمري، 3 منهم أردنيون، وجرى إحضارهم لمستشفى الأمير حمزة، وطالبين اثنين في منطقة البحر الميت وجرى نقلهما للمستشفى للعلاج.
ومن بين الحالات المسجلة اليوم 12 حالة مخالطة للمصاب من منطقة الخناصري، 3 منهم في الحي الجنوبي بمدينة اربد، علماً بأن منطقتي الخناصري والحي الجنوبي في اربد معزولتان من قبل الأجهزة الأمنية.
كما أعلن الوزير جابر تسجيل حالة شفاء واحدة وعدم تسجيل أي حالة وفاة، ليصبح مجموع الحالات التي مازالت تتلقى العلاج في المستشفيات 108 حالات، فيما أجري اليوم نحو 4 آلاف فحص مخبري ليصبح مجموع الفحوصات التراكمية التي أجريت منذ بداية الوباء 119 ألفاً و260 فحصاً.
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