أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الأردن: 22 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 562 حالة

06:32 م الإثنين 11 مايو 2020
الأردن: 22 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 562 حالة

وزير الصحة الأردنى سعد جابر

عمان - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر اليوم الإثنين تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 562 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الحالات توزعت، على 8 حالات لسائقي شاحنات في منطقة حدود العمري، 3 منهم أردنيون، وجرى إحضارهم لمستشفى الأمير حمزة، وطالبين اثنين في منطقة البحر الميت وجرى نقلهما للمستشفى للعلاج.

ومن بين الحالات المسجلة اليوم 12 حالة مخالطة للمصاب من منطقة الخناصري، 3 منهم في الحي الجنوبي بمدينة اربد، علماً بأن منطقتي الخناصري والحي الجنوبي في اربد معزولتان من قبل الأجهزة الأمنية.

كما أعلن الوزير جابر تسجيل حالة شفاء واحدة وعدم تسجيل أي حالة وفاة، ليصبح مجموع الحالات التي مازالت تتلقى العلاج في المستشفيات 108 حالات، فيما أجري اليوم نحو 4 آلاف فحص مخبري ليصبح مجموع الفحوصات التراكمية التي أجريت منذ بداية الوباء 119 ألفاً و260 فحصاً.

هذا المحتوى من

سعد جابر الأردن عمان فيروس كورونا

الخبر التالى:

قادة بريطانيون يتهمون جونسون بإثارة البلبلة بخطته لتخفيف الإغلاق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9400

    عدد المصابين

  • 2075

    عدد المتعافين

  • 525

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4081970

    عدد المصابين

  • 1395197

    عدد المتعافين

  • 281313

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 346 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة