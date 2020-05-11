تركيا تخفف قيود مكافحة وباء كورونا

إسطنبول - (د ب أ)

استأنفت مراكز التسوق وصالونات الحلاقة والتجميل في أنحاء تركيا، عملها اليوم الاثنين، بعد نحو شهرين من الاغلاق، حيث تعمل البلاد على تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بصورة تدريجية.

وبثت وكالة الأنباء الرسمية، لقطات مصورة للزوار وهم يرتدون أقنعة الوجه "الكمامات"، وسمح لهم بدخول مراكز التسوق في إسطنبول والعاصمة أنقرة بعد فحص درجة حرارتهم.

ووضع العمال مطهرات اليد ورشوا المطهرات في جميع أنحاء مراكز التسوق.

وسُمح لعدد محدود من الأشخاص بدخول المراكز التجارية، بينما استمرت اللافتات والإعلانات في تذكير المواطنين بضرورة اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي طوال اليوم.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن إجراءات التخفيف في الأسبوع الماضي، ورفع حظرا كان مفروضا على السفر إلى سبع من المدن والاقاليم. وستظل حدود 24 مدينة، من بينها اسطنبول وأنقرة، مغلقة حتى 19 من مايو، وهو يوم عطلة وطنية في تركيا.

وقال أردوغان إن التخفيف سيتم تنفيذه تدريجيا حتى يوليو المقبل.

في الوقت ذاته ، بحث أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر الهاتف سبل التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا والخطوات الواجب اتخاذها بعد كوفيد19.

وأعلن بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية اليوم الاثنين، أن الزعيمين تطرقا إلى العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأحد، وفاة 47 شخصًا بسبب الفيروس الفتاك في تركيا في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع أكثر من 1500 حالة إصابة جديدة خلال الفترة ذاتها، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى نحو 140 ألف حالة إصابة مؤكدة.