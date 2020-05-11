أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

دراسة أمريكية: عدوى كورونا قد تنتشر عن طريق "الدموع"

06:03 م الإثنين 11 مايو 2020
دراسة أمريكية: عدوى كورونا قد تنتشر عن طريق "الدموع"

الدموع

وكالات:
أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، قد ينتقل للإنسان عن طريق العين، وأن الدموع الملوثة بالفيروس قد تنقل العدوى أيضًا.
ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن نتائج الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، جائت بعد شكوى أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا من تهيج في العين والتهاب الملتحمة.
ويمكن لفيروس كورونا الالتصاق بخلايا داخل الجسم من خلال "مستقبلات ACE"، وتوجد هذه المستقبلات في الرئتين والجهاز التنفسي، لكن العلماء وجدوا أن العين تنتج أيضًا "مستقبلات ACE-2" مما يجعلها هدفا للفيروس.
وكشف العلماء الذين أجروا الدراسة عن "وجود الفيروس في عينات للدموع لدى عدد من المصابين بكورونا"، وفق ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الاثنين.
وأضافوا أنه من المحتمل أن يكون سطح العين بمثابة مدخل للفيروس، إذا ما تعرضت للقطيرات المتطايرة في الهواء أو من خلال مسح العين باليد الملوثة.
وأخذ الفريق عينات من قرنية العين لبعض مرضى فيروس كورونا، فوجودوا أن الفيروس كان بارزًا بشكل خاص في الملتحمة والقرنية، بحسب الدراسة.
وأشارت نتائج الدراسة أيضا إلى أن مسحات العين أظهرت وجود الفيروس في العين لمدة 27 يومًا بعد الأعراض الأولية لإصابة بالمرض، على الرغم من غياب الفيروس في مسحات الأنف.
وقد تقدم نتائج الدراسة معلومات إضافية فيما يتعلق بدور سطح العين في انتقال فيروس كورونا، إذ من الممكن أن يشكل سطح العين قد خزانا للفيروس.
وسلط فريق الدراسة الضوء على دراسات أخرى تتعلق بانتقال الفيروس من خلال العينين، بما فيها تلك التي توصلت إلى عدم وجود دليل واضح بشأن إمكانية انتقال الفيروس عبر العين.
وأكد الفريق البحثي على أن نتائج الدراسة التي توصلوا إليها تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على النظافة الشخصية خلا فترة تفشي الوباء، والاستمرار في اتباع إجراءات الحماية الشخصية.

الدموع فيروس كورونا تهيج العين جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

الخبر التالى:

الإمارات تعلن خفضا إضافيا لإنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9400

    عدد المصابين

  • 2075

    عدد المتعافين

  • 525

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4081970

    عدد المصابين

  • 1395197

    عدد المتعافين

  • 281313

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 346 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة