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وزير الصحة الجزائري يربط رفع الحجر الصحي باستخدام الكمامات

04:55 م الإثنين 11 مايو 2020
وزير الصحة الجزائري يربط رفع الحجر الصحي باستخدام الكمامات

عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة

الجزائر- (د ب أ):

ربط وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد رفع الحجر الصحي في بلاده اليوم الاثنين باستخدام الكمامات من قبل 90 بالمئة من الجزائريين المستهدفين وبائيا.

واعترف بن بوزيد باستحالة توفير الكمامات بالقدر المطلوب، مشيرا إلى الحاجة لتوفير 10 ملايين كمامة على ثلاثة مراحل في اليوم الواحد أي 30 مليون كمامة باستثناء الأطفال، بينما المخزون برمته لا يتوفر حاليا سوى على 30 مليون كمامة.

ودعا بحسب، ما نقلته صحيفة " الخبر" في موقعها الالكتروني خلال زيارته إلى ولاية المدية جنوبي العاصمة اليوم ، الأسر إلى جعل الكمامة مسألة شخصية وعائلية، وأن تتولى خياطتها بنفسها.

وأضاف " الجزائر كبقية الدول المصابة بالوباء لا تمثل استثناء من خلال بعض التصريحات غير السليمة التي صنفت الجزائر في مقدمة الدول الإفريقية من حيت معدل الوفيات، بل الحقيقة أن الجزائر تتصدر الدول الإفريقية من حيث شفافية تصريحاتها التي تعتمد على إحصائيات أقرب إلى الواقعية من غيرها".

وأبدى الوزير الجزائري تفاؤله بالقدرة على التحكم في الوباء من خلال تقليص عدد الوفياتإلى أدنى المستويات في الجزائر، معتبرا أن تراجع الإصابات في أوروبا مؤشرا إيجابيا، محذرا في نفس الوقت من الثقة المفرطة.

عبد الرحمن بن بوزيد الجزائر الحجر الصحي

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