إيران: قد نعيد فرض القيود بشأن كورونا على بعض مناطق البلاد

طهران - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الاثنين، عن احتمال إعادة فرض قيود بشأن فيروس كورونا في بعض مناطق البلاد إن استلزم الأمر ذلك حفاظا على أرواح المواطنين وصحتهم.

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال ربيعي، ردا على سؤال حول إعادة القيود في بعض مناطق البلاد كما حدث في محافظة خوزستان مؤخرا، "إنني أؤكد مرة أخرى أن القرارات ليست ثابتة، وللأسف أقيمت في محافظة خوزستان مراسم وتقاليد كمراسم عزاء وأعراس"، حسبما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضاف "إننا بصورة طبيعية وبغية الحفاظ على أرواح المواطنين سنقوم هنالك بفرض قيود وسيناريوهات أخرى، وإن أشارت الإحصائيات إلى أرقام أخرى سنقوم باتخاذ إجراءات جديدة، وهو أمر متبع بالنسبة لسائر مناطق البلاد أيضا".

وكانت السلطات الإيرانية قد فرضت عزلا عاما على منطقة عبدان التابعة لإقليم خوزستان جنوب غرب البلاد للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن شهدت ارتفاعا حادا في عدد الإصابات.

يذكر أن إيران، وهي واحدة من أشد دول الشرق الأوسط تضررا بالفيروس، قد بدأت في تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا منذ شهر، وسط تحذيرات من أن يؤدي تخفيف القيود المبكر إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.