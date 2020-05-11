العراق: غلق مقر حزب "ثأر الله "الاسلامي واعتقال خمسة من حراسه في البصرة

البصرة- (د ب أ ):

صرح قائد شرطة محافظة البصرة العراقية الفريق رشيد فليح اليوم الاثنين بأن القوات الأمنية أغلقت مقر حزب "ثأر الله" الاسلامي واعتقلت خمسة من عناصره ، وصادرت الأسلحة على خلفية اطلاق الرصاص على المتظاهرين الليلة الماضية، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة خمسة أخرين بمحافظة البصرة، 550كم جنوبي بغداد.

وقاال فليح ، في تصريح صحفي :"تم فجر اليوم إغلاق مقر حزب ثأر الله الاسلامي واعتقال خمسة من عناصره ، والاستيلاء على أسلحة على خلفية صدامات مع المتظاهرين في منطقة المعقل فجر اليوم تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".

وأضاف أن"قوة خاصة من الشرطة نفذت عملية دهم على المقر العائد لحزب ثأر الله الاسلامي، واعتقلت من فيه واستولت على أسلحتهم، وأن قيادة الشرطة وجهت اتهامات لقوة حماية الحزب بقتل متظاهر وإصابة خمسة منهم بجروح مختلفة خلال احتكاك حدث بين الطرفين ليلة امس".

وأوضح أن حماية مقر الحزب استخدمت أسلحة مختلفة ضد المتظاهرين، وسيجري التحقيق في أسباب ذلك وإحالة المتهمين للقضاء".

وبحسب مصادر في شرطة البصرة ، فإن مبنى مقر حزب ثأر الله الإسلامي، يبعد مسافة تصل إلى أكثر من 700 متر عن ساحة التظاهر المركزي في منطقة المعقل بمحافظة البصرة.

وشهدت محافظة البصرة الليلة الماضية تظاهرات للمطالبة بإجراءات إصلاحية في العملية السياسية، ومعالجة مشاكل البطالة والفساد المالي والاداري.