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فلسطين تتسلم مستلزمات طبية من الوكالة الكورية ورابطة خريجين "كويكا"

02:04 م الإثنين 11 مايو 2020
فلسطين تتسلم مستلزمات طبية من الوكالة الكورية ورابطة خريجين "كويكا"

وزارة الصحة الفلسطينية

رام الله - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسلم مستلزمات طبية من الوكالة الكورية للتعاون الدولي ورابطة خريجين "كويكا" في فلسطين، شملت كمامات طبية، ومواد تعقيم، وموازين حرارة، وذلك في إطار مواجهة فيروس "كورونا".

وأوضحت "كويكا"- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم /الاثنين/ - أن هذا الدعم يأتي لصالح عيادتين مسحيتين حكوميتين في بيت لحم وجنين في الخط الأمامي لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك بعد أن قام مكتب "كويكا" في فلسطين بدراسة مطالبهما العاجلة من المستلزمات الطبية.

وأشارت إلى أنه تم تسليم المستلزمات بحضور مدير مديرية صحة جنين وسام صبيحات، ومدير المركز الوطني للتأهيل في بيت لحم هشام سلامة، ورئيسة رابطة خريجين "كويكا" في فلسطين رنا نوفل.

وأوضح البيان أن العيادتين هما: المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل، هو أول مركز حكومي لعلاج مدمني المخدرات في فلسطين، وبسبب نقص المرافق الطّبية قررت وزارة الصحة استخدام المركز كمستشفى رسمي لعلاج المصابين بفيروس "كورونا" في محافظة بيت لحم منذ بداية الأزمة، أما العيادة الثانية في مركز جنين الشبابي، واستخدمته وزارة الصحة خلال الأزمة الصحية كمستشفى ميداني لفرز المصابين بجائحة "كورونا" في محافظة جنين.

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وزارة الصحة الفلسطينية فلسطين مستلزمات طبية رابطة خريجين كويكا

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