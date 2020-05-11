الإمارات ترحب بمؤتمر مانحي اليمن الذي تستضيفه السعودية
أبوظبي - أ ش أ
رحبت دولة الإمارات، اليوم الإثنين، بمؤتمر المانحين لليمن، الذي من المقرر أن ينعقد خلال شهر يونيو المقبل، استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتي (وام)- دعم دولة الإمارات لهذا المؤتمر الذي تستضيفه السعودية في الثاني من يونيو، والذي سيعقد عن بُعد، ويأتي استمراراً لنهج المملكة في حشد المساعدات والمساهمات الإنسانية والتنموية العالمية لليمن وشعبه الشقيق.
وأضافت الوزارة أن الدعوة لهذا المؤتمر تأكيد لدور المملكة العربية السعودية الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء اليمنيين.
وشددت على أن الإمارات تدعم كافة المبادرات والجهود الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير، الذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية في اليمن.
وأكدت استعداد الإمارات العربية المتحدة لتقديم كل مايُمَكّن اليمن من تحقيق الازدهار، ويرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعب اليمن الشقيق، ويلبي كل آماله وتطلعاته في مستقبل أفضل مستقر.
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