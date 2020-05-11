روسيا.. فرار فتاة مُصابة بكورونا من المستشفى وعملية أمنية للبحث عنها

موسكو - أ ش أ:

فرت مواطنة روسية مصابة بفيروس كورونا من أحد المستشفيات بمدينة سوتشي في جنوب روسيا، وأطلقت الشرطة عملية أمنية للبحث عنها؛ لأنها تمثل خطرا على الصحة العامة.

وقالت شرطة مدينة سوتشي في بيان اليوم الاثنين، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن المواطنة الهاربة تبلغ من العمر 28 عاما، ووصلت إلى المدينة قادمة من العاصمة موسكو في 25 أبريل الماضي، ووُضعت قيد الحجر بمركز للعزل الصحي".

وأضافت الشرطة: "في 5 مايو الحالي جاءت نتائج فحصها إيجابية وثبتت إصابتها بالفيروس التاجي، ونقلت إلى احدى المستشفيات المتخصصة في علاج الأمراض المعدية بالمدينة، وحالتها كانت مستقرة ولم تعان من أي أعراض شديدة للعدوى".

وأوضحت أن الشابة هربت في 9 مايو من المستشفى، وتبين أنها غادرت المبنى بعد أن تسلقت السياج الخرساني للمستشفى وهربت إلى وجهة غير معلومة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية أطلقت عملية أمنية للعثور عليها لأن حالتها تشكل خطرا على الصحة العامة.