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فيديو- الاعتداء على وافد بالكويت أثناء محاولته الحصول على وجبة إفطار رمضانية

12:36 م الإثنين 11 مايو 2020
فيديو- الاعتداء على وافد بالكويت أثناء محاولته الحصول على وجبة إفطار رمضانية

صورة من محتوى الفيديو

وكالات:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام متطوع بالاعتداء على وافد يقف في طابور في منطقة جليب الشيوخ في الكويت.

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية مقطع فيديو قالوا إنه يظهر متطوعا اعتدى بالضرب على وافد جاء ليتحصل على وجبة إفطار في المهبولة، لكنه هرب جائعا، بعدما تعرض للأذى دون أن يحصل على الطعام.

ويظهر في مقطع الفيديو رجل ينهال بالضرب على رجل آخر أمام أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يقفون بطوابير، قال مغردون إنها طوابير للحصول على وجبات إفطار رمضانية.

وعقّب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية ببيان على مقطع الفيديو قالت فيه: "تم استدعاء أحد المتطوعين الذي ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على أحد المقيمين في منطقة جليب الشيوخ".

وأضافت الداخلية: "الأجهزة الأمنية المختصة قامت على الفور باستدعاء الشخص بعد رصد مقطع الفيديو وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق وعمل اللازم بالواقعة".

اعتداء على وافد بالكويت وجبة افطار رمضانية منطقة جليب الشيوخ

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