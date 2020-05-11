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كورونا في إسبانيا: ارتفاع حاد في الإصابات اليومية وانخفاض الوفيات

12:27 م الإثنين 11 مايو 2020
كورونا في إسبانيا: ارتفاع حاد في الإصابات اليومية وانخفاض الوفيات

أرشيفية

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الاثنين، عن تسجيل أدنى عدد للوفيات الجديدة بكورونا منذ مارس، لكن مؤشر الإصابات الجديدة شهد قفزة كبيرة بواقع 3046 مقارنة مع 812 في اليوم السابق.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الوفيات انخفض من 143 في الحصيلة اليومية السابقة إلى 123 اليوم في أدنى رقم منذ سبعة أسابيع.

وارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 26744، فيما بلغ مجموع المصابين 227436 شخصا.

وكانت إسبانيا قد مددت الأربعاء الماضي حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا لأسبوعين آخرين بدءا من الأحد، ما يسمح للحكومة بالتحكم في حركة المواطنين في ظل تخفيفها التدريجي لضوابط العزل العام.

فيروس كورونا وزارة الصحة الإسبانية إسبانيا

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