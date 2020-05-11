مقتل ما لا يقل عن 22 عسكريا أفغانيا في هجوم لطالبان
وكالات:
أفادت "تولو نيوز"، بمقتل ما لا يقل 22 عسكريا وإصابة ستة آخرين، في اشتباك مع مسلحي حركة "طالبان" في محافظة لاغمان بشرق أفغانستان.
وقال ممثل مجلس المحافظة جولزار نزيازي، إن الاشتباكات بين الجانبين، وقعت الليلة الماضية.
وفي التفاصيل، هاجم مسلحو "طالبان" نقطة تفتيش عسكرية في منطقة ألاشينغ، وخلال الهجوم تم تدمير عشرات المركبات العسكرية.
وقال نيازي أيضا، إن 9 من رجال الأمن والجيش الأفغاني، وقعوا في الأسر لدى الحركة.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أن الهجوم أسفر عن مقتل ستة جنود وإصابة خمسة آخرين بجروح.
وقالت إن الجيش تمكن من صد الهجوم وأوقع في صفوف المهاجمين، "خسائر فادحة".
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