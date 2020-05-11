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بابا الفاتيكان يدعو للصلاة من أجل الذين فقدوا وظائفهم بسبب كورونا

11:53 ص الإثنين 11 مايو 2020
بابا الفاتيكان يدعو للصلاة من أجل الذين فقدوا وظائفهم بسبب كورونا

بابا الفاتيكان فرنسيس

وكالات:

رفع بابا الفاتيكان فرنسيس الصلاة، اليوم الاثنين، من أجل العديد من الناس الذين فقدوا وظائفهم في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال في عظته خلال قداس الصباح المعتاد في محل إقامته بالفاتيكان في كازا سانتا مارتا، والذي تم بثه مباشرة عبر الفيديو، قال: "في هذه الأيام فقد كثير من الناس أعمالهم، لم يتم توظيفهم، فلجأوا إلى العمل بشكل غير قانوني".

وأضاف فرنسيس "لنصل من أجل هؤلاء الإخوة والأخوات الذين يعانون من هذا الافتقار إلى العمل".

وكان البابا فرنسيس أعلن عن ترحيبه بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو، وقال: "بما أن الصلاة هي قيمة عالمية، فقبلت بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بأن يتحد المؤمنون من جميع الديانات روحيا، يوم 14 مايو، ليكون يوما للصلاة والصوم والأعمال الخيرية، وذلك للدعاء إلى الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة فيروس كورونا".

وتابع البابا فرنسيس: "فلتتذكروا أنه في 14 مايو، سيتحد جميع المؤمنين، من أبناء مختلف الديانات، للصلاة والصوم والقيام بأعمال خيرية".

وكانت "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" قد دعت "المؤمنين من كافة الطوائف الدينية، أن يكون يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري يوما عالميا للصلاة من أجل الإنسانية"، مناشدة القيادات الدينية كافة وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني.

بابا الفاتيكان فرنسيس فيروس كورونا كازا سانتا مارتا

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