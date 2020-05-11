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السودان: تسجيل 6 وفيات و201 إصابة جديدة بكورونا

11:45 ص الإثنين 11 مايو 2020
السودان: تسجيل 6 وفيات و201 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة السودانية

الخرطوم- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1365 حالة.

ووفقا لبيان للوزارة، نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فقد تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 70 .

تجدر الإشارة إلى أن 1149 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم وحدها.

وتماثلت 30 حالة جديدة للشفاء، ما يرفع العدد الكلي للمتعافين إلى 149 .

وزارة الصحة السودانية الخرطوم فيروس كورونا

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