إسرائيل تعفي العائدين من الخارج من البقاء في فنادق الحجر

تل أبيب -(د ب أ):

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين أن السكان العائدين من الخارج إلى إسرائيل لم يعودوا بحاجة للبقاء فترة الحجر في الفنادق المخصصة لهذا الغرض، وذلك بالتزامن مع رفع المزيد من القيود المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس.

وأعلنت السلطات أنه لم يعد يتعين على الإسرائيليين العائدين من الخارج البقاء في الفنادق، التي تديرها قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، إذا ما كان لديهم مكان للحجر الذاتي في منازلهم.

ولن يسمح للمسافرين من مطار بن جوريون باستخدام وسائل النقل العام. ويجب عليهم استخدام سيارات أجرة مفتوحة النوافذ مع ارتداء أقنعة الوجه.

وقال الجيش إنه بدأ في صرف الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي ممن لديهم مكان للعزل الذاتي. وكان الجيش يدير ويمول الفنادق المخصصة لهذا الغرض، والتي استضافت ما يقرب من عشرة آلاف إصابة مؤكدة بالفيروس.

وعاودت دور رياض الأطفال فتح أبوابها بصورة جزئية يوم أمس، وذلك بعد أسبوع واحد من إعادة فتح المدارس بصورة جزئية أيضا.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية فقد تم تسجيل 16477 إصابة بكورونا، تعافت منها 11430 حالة، وتوفيت 252 حالة.