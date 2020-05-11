أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الاسطول الفلبينى يستدعى قوات احتياط لتطبيق إجراءات الحظر لمواجهة كورونا

10:46 ص الإثنين 11 مايو 2020
الاسطول الفلبينى يستدعى قوات احتياط لتطبيق إجراءات الحظر لمواجهة كورونا

فيروس كورونا في الفلبين

مانيلا- (د ب ا):

أعلن الأسطول الفلبينى اليوم الإثنين عن استدعاء361 ضابطا وفردا من قوات الاحتياط لمساعدة القوات النظامية فى حراسة نقاط التفتيش التى تم إقامتها لتطبيق إجراءات الحظر المجتمعي فى أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء الفلبين عن الليفتنانت كوماندور ماريا كريستينا روكاس، مدير مكتب الشؤون العامة بالأسطول الفلبينى قولها اليوم إنه تم نشر 210 من قوات الاحتياط، 11 ضابطا و199 فردا، فى مناطق مختلفة في بانجاسينان و باجيو سيتى وزامباليس.

وأضافت إنه تم نشر ضابط واحد و150 فردا آخرين من قوات الاحتياط فى الباى وكامارينيس سور وسورسوجون وكيوزون واوكسيدينتال ميندورو.

وأضافت أن عملية نشر هذه القوة من الاحتياط، يفوق عمليات نشر القوات النظامية بالأسطول.

ووفق ما ذكرته وكالة أنباء الفلبين ، قام الأسطول الفلبينى في وقت سابق بنشر فرقتين من الجنود النظاميين ومشاة البحرية لحراسة نقاط التفتيش المختلفة لتعزيز إجراءات الحظر فى مانيلا.

فيروس كورونا الفلبين الاسطول الفلبينى

الخبر التالى:

فرنسا تنهي الإغلاق بعد أن استمر 54 يوما مع الإبقاء على قيود كثيرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9400

    عدد المصابين

  • 2075

    عدد المتعافين

  • 525

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4081970

    عدد المصابين

  • 1395197

    عدد المتعافين

  • 281313

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية: توصلنا للتركيب الجيني لكورونا ولا علاج قبل سنة