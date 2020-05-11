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أربعة تفجيرات متعاقبة تهز العاصمة الأفغانية

10:36 ص الإثنين 11 مايو 2020
أربعة تفجيرات متعاقبة تهز العاصمة الأفغانية

رجل يرتدي الملابس الواقية من كورونا على دراجة هوائ

كابول- (ا ف ب):

انفجرت أربعة ألغام مزروعة على جوانب الطريق بشكل متعاقب في حي يقع شمال العاصمة الأفغانية كابول الاثنين، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بينهم طفل بجروح، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامرز إن فريقاً مختصاً بإزالة الألغام توجه إلى موقع الهجمات.

ولم يتبن أي طرف الهجوم حتى الآن.

وغالباً ما تنفذ تنظيمات مثل داعش وطالبان تفجيرات وهجمات صاروخية في البلاد.

ومنذ توقيع الاتفاق التاريخي بين واشنطن وحركة طالبان في فبراير، لم تنفذ طالبان أي هجوم كبير في العاصمة.

لكن يبدو هجوم الاثنين كأول هجوم منسق منذ أشهر.

وتأتي هذه التفجيرات فيما تفرض تدابير عزل على العاصمة الأفغانية بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

هذا المحتوى من

كابول العاصمة الأفغانية فردوس فارامرز

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