أربعة تفجيرات متعاقبة تهز العاصمة الأفغانية

رجل يرتدي الملابس الواقية من كورونا على دراجة هوائ

كابول- (ا ف ب):

انفجرت أربعة ألغام مزروعة على جوانب الطريق بشكل متعاقب في حي يقع شمال العاصمة الأفغانية كابول الاثنين، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بينهم طفل بجروح، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامرز إن فريقاً مختصاً بإزالة الألغام توجه إلى موقع الهجمات.

ولم يتبن أي طرف الهجوم حتى الآن.

وغالباً ما تنفذ تنظيمات مثل داعش وطالبان تفجيرات وهجمات صاروخية في البلاد.

ومنذ توقيع الاتفاق التاريخي بين واشنطن وحركة طالبان في فبراير، لم تنفذ طالبان أي هجوم كبير في العاصمة.

لكن يبدو هجوم الاثنين كأول هجوم منسق منذ أشهر.

وتأتي هذه التفجيرات فيما تفرض تدابير عزل على العاصمة الأفغانية بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.