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اكتشاف 5 إصابات جديدة في بؤرة تفشي كورونا بالصين

05:19 ص الإثنين 11 مايو 2020
اكتشاف 5 إصابات جديدة في بؤرة تفشي كورونا بالصين

إصابات كورونا في ووهان

وكالات:

أظهرت بيانات رسمية نشرت، الاثنين، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين في العاشر من مايو في أعلى زيادة يومية منذ 28 أبريل.

وأوضحت البيانات أن من بين الحالات الجديدة 7 حالات لمسافرين قادمين من الخارج مقارنة بحالتين واردتين من الخارج تم تسجيلهما في التاسع من مايو، بحسب سكاي نيوز عربية.

وسجلت 5 من الحالات الجديدة في مدينة ووهان بوسط الصين، حيث بدأ تفشي فيروس كورونا لأول مرة في أواخر 2019، فيما يمثل أعلى عدد من حالات الإصابة منذ 11 مارس.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 82918 حالة، بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.

وتراجع عدد المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض إلى 12 في العاشر من مايو مقابل 20 قبل يوم.

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