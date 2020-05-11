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البيت الأبيض يحسم إصابة نائب ترامب بكورونا

05:16 ص الإثنين 11 مايو 2020
البيت الأبيض يحسم إصابة نائب ترامب بكورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس

وكالات:

نفى البيت الأبيض، مساء الأحد، تقارير تُفيد بأنّ نائب الرئيس مايك بنس موجود في الحجر الصحّي، وذلك بعدما كانت تأكّدت إصابة إحدى الموظّفات العاملات معه بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال المتحدّث باسم نائب الرئيس الأميركي، ديفين أومالي، إن بنس سيتوجّه إلى العمل صباح الاثنين كالمعتاد بعدما جاءت نتائج فحوصه اليوميّة لكشف فيروس كورونا "سلبيّة".

وأضاف "نائب الرئيس بنس سيُواصل اتّباع مشورة الوحدة الطبّية في البيت الأبيض، وهو ليس موجودًا في حجر صحّي"، بحسب سكاي نيوز عربية.

وكانت المتحدثة باسم بنس خضعت لفحص كشَفَ إصابتها بفيروس كورونا، وفق ما أوردت وسائل إعلام ومصادر رسميّة الجمعة، في ثاني إصابة تُسجّل الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.

وكتبت كايتي ميلر في تغريدة مساء الجمعة "إنّني بخير ومتلهّفة لاستئناف عملي من أجل الشعب الأميركي".

وكان مسؤول أميركي كبير صرح لصحفيين بأن موظفة في فريق نائب الرئيس مصابة بالفيروس، من دون أن يذكر اسمها.

وبعد ذلك، أشار الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر أمام نواب جمهوريّين إلى موظفة تدعى "كايتي"، موضحا أنها تعمل "في العلاقات مع الصحافة".

وأكّدت هذه التفاصيل معلومات أوردتها وسائل إعلامية أميركيّة عدّة ومفادها أنّ الموظفة هي كايتي ميلر.

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