السعودية: إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة

وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية عدة قرارات اقتصادية لمواجهة آثار فيروس كورونا تتضمن إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح وزير المالية والاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان أن الإجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، وفق وكالة الأخبار السعودية "واس".

وأفاد أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة، والتي أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل. وشملت القرارات الاقتصادية إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو المقبل ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر يوليوالمقبل.