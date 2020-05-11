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وزير سعودي: المملكة ستكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول 2030

01:04 ص الإثنين 11 مايو 2020
وزير سعودي: المملكة ستكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول 2030

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

الرياض - (د ب أ)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن القطاع المالي في السعودية سيكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال تعليق الجدعان على صدور التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي.

وذكر الجدعان في تغريدة نشرها حساب وزارة المالية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين "ماضون من خلال مبادرات البرنامج في تمكين قطاع المملكة المالي ليكون ضمن أكبر مراكز مالية في العالم بحلول عام 2030، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد–19)".

وتأتي تصريحات الوزير السعودي بعد حوالي أسبوع من قوله "إن حكومة المملكة قد تتخذ إجراءات مالية صارمة وشديدة جداً، وقد تكون مؤلمة كذلك، في سبيل مكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا".

محمد الجدعان المالية السعودية

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