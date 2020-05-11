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قوات أمريكية تدخل حقول نفط سورية عبر العراق

12:38 ص الإثنين 11 مايو 2020
قوات أمريكية تدخل حقول نفط سورية عبر العراق

القوات الامريكية

وكالات

وصلت ٥ عربات عسكرية أمريكية، مساء الأحد، إلى حقول نفط بمنطقة الجبسة قرب الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، عبر الحدود العراقية، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقام عناصر من القوات الأمريكية بجولة على حقول النفط والغاز في محطات "الكبيبة وغونا وحويزية" فور وصولهم إلى المنطقة، وتم تصوير الآبار النفطية ومحيطها من خلال طائرة مسيرة، لتعود المدرعات إلى العراق فور الانتهاء من مهمتها.

كما هبطت طائرة شحن أميركية كبيرة في قاعدة "القسرك" قرب بلدة "تل بيدر" شمال مدينة الحسكة، للمرة الثانية خلال 48 ساعة الماضية، وبقيت لأكثر من 3 ساعات متواصلة في القاعدة، لتقلع بعدها إلى جهة مجهولة.

يشار إلى إن القوات الأمريكية، خفضت قبل نحو عام، وجودها في سوريا، واقتصر القوات حول آبار النفط بعد انسحابها من قاعدتي الجلبية وعين عيسى شمالي الرقة و قاعدة قصر يلدا ببلدة تل تمر.

حقول النفط السورية القوات الأمريكية العراق

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