أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

بعد تراجع وفيات كورونا.. نصف سكان إسبانيا يستعدون لتخفيف إجراءات العزل

12:05 ص الإثنين 11 مايو 2020
بعد تراجع وفيات كورونا.. نصف سكان إسبانيا يستعدون لتخفيف إجراءات العزل

تراجع وفيات كورونا في اسبانيا


وكالات

سجلت إسبانيا، يوم الأحد، أدنى عدد يومي من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ منتصف مارس الماضي، واستعد نصف سكان البلاد لتخفيف واحدة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا، لكن ذلك لا يشمل سكان مدن مثل مدريد وبرشلونة، حسبما أفادت رويترز.

وامتلأت الجسور والشوارع المحيطة بمتنزه مدريد ريو، براكبي الدراجات والراكضين والسائرين، يوم الأحد بينما ظل المتنزه نفسه مغلقا.

ومر أسبوع الآن منذ سُمح للإسبان بالخروج للتريض مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال فرناندو سيمون مسؤول الطوارئ الصحية، إن عدد الوفيات اليومي الذي بلغ 143، انخفاضا من 179 يوم السبت، هو الأدنى منذ 18 مارس آذار.

وأضاف في مؤتمر صحفي "نواصل الاتجاه النزولي المسجل في الأيام القليلة الماضية".

وسيدخل ما يزيد قليلا عن نصف سكان إسبانيا البالغ عددهم 47 مليون نسمة إلى المرحلة واحد من خطة مؤلفة من أربع خطوات يوم الاثنين بعدما قررت الحكومة أن المناطق التي يعيشون بها حققت المعايير الضرورية.

وفي إطار تخفيف إجراءات العزل العام، سيُسمح بتجمع ما يصل إلى عشرة أشخاص وسيتمكن الناس من التنقل بحرية في أنحاء المناطق التي يقيمون فيها.

وسيُسمح للحانات والمطاعم والمتاجر في المناطق المؤهلة لذلك بفتح أبوابها لكن بطاقة استيعابية مخفضة، كما ستُفتح المتاحف والصالات الرياضية والفنادق للمرة الأولى منذ حوالي شهرين.

وسجلت إسبانيا حتى الآن 224390 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا تشمل 26621 حالة وفاة، وهو من أعلى معدلات الوفاة في العالم.

اسبانيا وفيات كورونا فيروس كورونا إجراءات العزل

الخبر التالى:

نائب ترامب يخضع للعزل الصحي بعد إصابة أحد مساعديه بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9400

    عدد المصابين

  • 2075

    عدد المتعافين

  • 525

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4081970

    عدد المصابين

  • 1395197

    عدد المتعافين

  • 281313

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نائب ترامب يخضع للعزل الصحي بعد مخالطته مصابا بكورونا