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بعد اتصال من ترامب.. سول ترسل 2 مليون كمامة لأمريكا لدعمها في مكافحة كورونا

11:50 م الأحد 10 مايو 2020
بعد اتصال من ترامب.. سول ترسل 2 مليون كمامة لأمريكا لدعمها في مكافحة كورونا

سول ترسل 2 مليون كمامة لأمريكا لدعمها في مكافحة ك

سول - (د ب أ)

أرسلت كوريا الجنوبية، مليوني من الكمامات والأقنعة الواقية إلى الولايات المتحدة، في دعم طارئ لها ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، القول إن ذلك الاجراء جاء بعد اتصال هاتفي من الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن في مارس .

وقد تم اتخاذ القرار بعد النظر في الإمدادات المحلية للأقنعة الطبية وتفاصيل الوضع.

وسيتم توفير تلك الأقنعة للأمريكيين العاملين في المجال الطبي.

ومن المتوقع وصول رحلة تنقل تلك الأقنعة يوم غد الموافق 11 مايو بتوقيت الولايات المتحدة.

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