مسيرات بكربلاء للمطالبة بدعم مطالب المظاهرات الاحتجاجية في العراق

بغداد - (د ب ا )

أفاد شهود عيان مساء اليوم الأحد، أن مسيرات جماهيرية أنطلقت في شوارع محافظة كربلاء للمطالبة بتلبية مطالب المظاهرات الاحتجاجية التي أنطلقت في العراق في الأول من أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وأوضحت شهود العيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا )- أن "مجاميع كبيرة من المتظاهرين أنطلقوا من ساحة التربية مركز المظاهرات الاحتجاجية في كربلاء وتوجهوا بثلاث مسيرات في شارع السناتر وجسر الضريبة وشارع المحافظة للمطالبة بتلبية حقوق المتظاهرين المشروعة ويقطعون الشوارع الرئيسية في ظل انتشار أمني".

وكان محافظ كربلاء نصيف جاسم، اجتمع اليوم بالمتظاهرين وأكد على دعمه للمطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين والإلتزام بحماية التظاهرات السلمية.

ودعا المحافظ المتظاهرين إلى الإلتزام بحظر التجوال حفاظا على الصحة العامة وترك التصعيد في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد من جراء تفشي فيروس كورونا.

وفى الوقت ذاته، طالب المتظاهرون محافظ كربلاء بإطلاق سراح المتظاهرين الذين تم اعتقالهم اليوم من داخل ساحة الاعتصام وسط كربلاء من قبل القوات الأمنية.

من جانب آخر، شهدت ساحة التظاهر الرئيسية في محافظة النجف توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين في ظل إجراءات أمنية مشددة من قبل القوات الأمنية .

وشهدت محافظات بغداد والناصرية والمثنى وواسط مظاهرات احتجاجية شارك فيها المئات من المتظاهرين رافق البعض منها صدامات واطلاق غازات مسيلة للدموع واحراق اطارات في الشوارع.