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رئيس كوريا الجنوبية يحذر من موجة ثانية من كورونا

10:49 م الأحد 10 مايو 2020
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من موجة ثانية من كورونا

رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن

وكالات:

حذر رئيس كوريا الجنوبية من موجة ثانية‭ ‬من الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع عودة عدد حالات الإصابة الجديدة للتزايد لتصل إلى أعلى مستوى في شهر، في وقت شرعت فيه السلطات في تخفيف بعض القيود التي فرضت لمكافحة الجائحة.

وحذر الرئيس مون جيه إن، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، من أن الأمر لم ينته بعد، قائلا إن "تفاقم حالات الإصابة الذي حدث في الآونة الأخيرة أكد تخوفا من أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد في أي وقت، مشيرا إلى احتمال ظهور موجة ثانية للفيروس في أواخر العام الحالي".

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، في أعلى عدد من الإصابة اليومية منذ التاسع من أبريل، في حين ظل عدد الوفيات الإجمالي من المرض في البلاد عند 256.

وتركزت الحالات الجديدة في مجموعة من الملاهي الليلية مما دفع السلطات لإغلاق كل منشآت الترفيه الليلية في العاصمة سول مؤقتا.

وجاء هذا التطور بعد أن كانت كوريا الجنوبية قد خففت بعض قيود التباعد الاجتماعي وسعيها لإعادة فتح المدارس والمتاجر بشكل كامل.

رئيس كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية فيروس كورونا منشآت الترفيه الليلية سول

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