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مسؤول بالبيت الأبيض: الذهاب للعمل أمر مخيف

09:07 م الأحد 10 مايو 2020
مسؤول بالبيت الأبيض: الذهاب للعمل أمر مخيف

كيفين هاسيت

واشنطن - (د ب أ)

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفين هاسيت، اليوم الأحد، إن التوجه نحو ظروف العمل المزدحمة بالجناح الغربي للبيت الأبيض أصبح مخيفا الآن بعد أن أصيب العديد من العاملين بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال هاسيت على شبكة تلفزيون "سي بي اس" الأمريكية الذهاب للعمل أمر مخيف، سأكون أكثر أمانا إذا كنت جالسا في المنزل مقارنة بالذهاب إلى الجناح الغربي، ولكن لقد حان الوقت لأن يتقدم الناس ويخدموا بلادهم."

ويأتي تصريح هاسيت وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف عمل كبار المسؤولين في البيت الأبيض بعدما تأكدت إصابة شخصين، أحدهما المتحدثة باسم نائب الرئيس

ووضع ثلاثة أعضاء في فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا التابع لإدارة ترامب أنفسهم في عزل ذاتي.

وقال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنه سيدخل في حجر صحي "معدل" كإجراء احترازي بعد إصابة أحد الموظفين بكورونا.

وأضاف هاسيت أن مسؤولي البيت الأبيض "محظوظون" لامتلاكهم "أفضل فريق طبي على وجه الأرض يساعد في حمايتنا".

كيفين هاسيت البيت الأبيض فيروس كورونا

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