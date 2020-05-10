كورونا يضرب البيت الأبيض.. ٣ مسؤولين بخلية الأزمة بينهم فوتشي بالحجر الذاتي

وكالات

اقتحم فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) جدران البيت الأبيض، خلال الأيام القليلة الماضية، وبدأ في الانتشار بين مسؤولي وموظفي البيت الأبيض وهيئة الخدمة السرية المعنيون بحماية الرئيس ونائبه وأسرهم وكبار الزوار.

واليوم، قرّر ثلاثة أعضاء في فرقة عمل البيت الأبيض المعنية بفيروس كورونا، من بينهم الدكتور أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والمعدية الأمريكي، وضع أنفسهم قيد الحجر الصحي بعد الاتصال بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)

وخضع للحجر الصحي الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومدير إدارة الغذاء والدواء، ستيفن هان.

أصبح فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي، والعضو البارز في خلية أزمة كورونا، معروفًا على الصعيد الوطني بتفسيراته البسيطة والمباشرة للجمهور حول الفيروس والمرض الذي يسببه، وكثيرا ما يدحض ادعاءات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نشأة كورونا واستشاراته الطبية، التي أكد فوتشي كثيرًا أنها ليست مثبته علميًا.

وقال المعهد إن اختبار فوتشي جاء سلبيًا، وسيخض لاختبارات الفحص بانتظام، مضيفًا: "إنّ تعرضه للمخاطر يُعتبر منخفض نسبيا بناء على درجة اتصاله بالمريض".

مدير مركز مكافحة الأمراض المعدية

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان، مساء السبت، إن ريدفيلد "سيعمل عن بُعد خلال الأسبوعين المقبلين، بعد أن تقرر أنه تواصل بشكل منخفض المخاطر مع شخص مصاب بفيروس كورونا في البيت الأبيض".

مدير إدارة الدواء في الحجر الذاتي

وقبل بضع ساعات فقط، وضع ستيفن هان مدير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، نفسه في الحجر الصحي الذاتي، اليوم ولمدة أسبوعين، بعد اتصاله بشخص ثبتت إصابته بالفيروس التاجي.

وقال متحدث باسم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن هان أجرى على الفور اختبارًا تشخيصيًا وثبت سلبيته للفيروس، لكنه وضع نفسه في الحجر الذاتي لأسبوعين للتأكد من عدم إصابته.

عناصر بالخدمة السرية

والسبت، تأكد إصابة ١١ عنصرًا في هيئة الخدمة السرية الأمريكية، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وإن نحو 60 موظفًا آخرين يقبعون قيد الحجر الصحي، حسبما ذكرت "بي بي سي".

ورفض المصدر غير المصرح له بالتعليق العلني تحديد أعداد الإصابات بين الموظفين المدنيين والعملاء السريين في الهيئة.

وتوفر الهيئة خدمات الحماية الشخصية للرئيس الأمريكي ونائبه وأفراد أسرهم، إلى جانب رؤساء الدول الزائرين للولايات المتحدة.

ولدى هيئة الخدمة السرية أكثر من 3000 موظف يعملون بالقرب من أولئك الذين يقدمون لهم خدمات الحماية، ما يؤجج المخاوف من اقتراب الفيروس من الدوائر الداخلية للبيت الأبيض.

السكرتيرة الصحفية لنائب ترامب

وكشف اختبار فيروس كورونا، إيجابيته مع كاتي كيللر، السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس مايك بنس، أمس الجمعة، بعد يوم واحد فقط من ظهور أنباء تفيد بأن حارس ترامب الشخصي كان أيضًا إيجابيًا.

وبحسب ما ورد كان حارس ترامب، وهو عضو في الجيش، على اتصال وثيق للغاية بالرئيس الأمريكي، بينما نفى ترامب وجود اتصال وثيق مع حارسه.

ورفض البيت الأبيض الإفصاح عما إذا كان ترامب خطط للحجر الصحي بعد أنباء عن تشخيص مساعده.

وأظهرت نتائج اختبار ميلر، المتزوج من مستشار ترامب في البيت الأبيض ستيفن ميلر، نتائج إيجابية يوم الجمعة بعد اختبار سلبي في اليوم السابق، وهي تقول: إنها لا تظهر عليها أي أعراض.

وكانت ميلر حضرت اجتماعات خلية أزمة كورونا، بحضور هان ومسؤولين آخرين في الإدارة الصحية في البيت الأبيض.

ويتتبع البيت الأبيض من كان على اتصال مع ميللر ويقرر على أساس كل حالة على حدة من الذي يجب أن يقوم بالحجر الذاتي، كما يتم فحص كل موظف قريب من الرئيس ونائب الرئيس وكذلك الضيوف يوميًا للتحقق من وجود الفيروس.