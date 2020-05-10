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إندونيسيا تمدد الإغلاق الجزئي في ثاني أكبر مدنها

08:57 م الأحد 10 مايو 2020
إندونيسيا تمدد الإغلاق الجزئي في ثاني أكبر مدنها

فيروس كورونا في إندونيسيا

جاكرتا - (د ب أ)

مددت إندونيسيا، الإغلاق التام الجزئي في ثاني كبرى مدنها سورابايا والمنطقتين الإداريتين المجاورتين سيدوارجو وجريسيك في إقليم جاوة الشرقية، بعدما ارتفع عدد الإصابات الجديدة والوفيات في مطلع الاسبوع الجاري .

وقالت حاكمة جاوة الشرقية خفيفة اندار باراوانسا اليوم الأحد إن القرر قد تم اتخاذه في أعقاب مراجعة لمعدل انتشار مرض كوفيد 19 وبعد مشاورات مع علماء الأوبئة.

وقالت باراوانسا في بيان إنه "بعد تقييم المرحلة الأولى من تطبيق قيود اجتماعية على نطاق واسع، اتفقنا على تمديد القيود في سورابايا، وجريسك، وسيدوارجو".

وكان من المقرر أن ينتهي سريان المرحلة الأولى من الإغلاق الجزئي في المناطق الثلاث غدا الاثنين ، ليظل ساريا الآن حتى 25 مايو الجاري.

وقالت الحاكمة إن السلطات سوف تطبق بشكل أكثر صرامة قيود مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك إجراءات التباعد الاجتماعي، وفرض حظر على المناسبات والتجمعات الاجتماعية الأخرى، خلال المرحلة الثانية.

وقال أحمد يوريانتو المتحدث باسم فرقة العمل الوطنية لمكافحة كوفيد 19، اليوم الأحد إن عدد حالات الإصابة الإجمالي بإندونيسيا ارتفع إلى 14 ألفا و32 حالة بعد تسجيل 387 حالة إصابة جديدة.

إندونيسيا جاكرتا الإغلاق الجزئي فيروس كورونا

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