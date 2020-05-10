كورونا ينهي الموسم الدراسي في الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت الجزائر، عن إنهاء الموسم الدراسي 2019/2020 في كل مراحل التعليم العام والجامعات ومعاهد التكوين، على خلفية الأزمة التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد-كوفيد 19.

وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم الأحد، إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي ( الطور الأول من التعليم) لكن مع إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط، في الأسبوع الثاني من سبتمبر، وامتحان شهادة البكالوريا، في الأسبوع الثالث من نفس الشهر.

وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن مجلس الوزراء قرر أن يكون الانتقال في التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي، من مستوى إلى آخر، باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني، مع تخفيض معدل القبول.

من جهة أخرى، تم الإعلان عن تأجيل الدخول المدرسي للعام الدراسي 2020/2021 إلى بداية أكتوبر المقبل، والدخول الجامعي إلى منتصف شهر نوفمبر 2020، مع برمجة مختلف مناقشات مذكرات وأطروحات التخرج بالنسبة للطلبة المعنيين بالسنوات النهائية من التعليم، خلال شهري يونيو وسبتمبر 2020.

وأكد مجلس الوزراء أن تطبيق هذه التدابير في كل أطوار التعليم يظل مرهونا بتحسن الوضع الصحي.

وتم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات ومعاهد التكوين في الجزائر في 12 مارس الماضي بقرار من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، ضمن خطة السلطات للتصدي لانتشار جائحة كورونا.