جونسون: الإغلاق جنب بريطانيا أكثر من 500 ألف وفاة بكورونا
وكالات:
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن إجراءات الإغلاق التي عملت بها بلاده، جنبت شعبه كارثة، كانت ستؤدي لوفاة حوالي نصف مليون مواطن بوباء "كوفيد-19".
وأضاف جونسون، في كلمة، نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد "لا بد من تكثيف اختبارات تشخيص كورونا".
وأعلن جونسون عن خطة من 5 مراحل لمواجهة كورونا، مؤكدًا أنه لا خيار سوى الانتصار على الفيروس.
وتابع "أقمنا نظام إنذار جديد للتعرف على عدد إصابات فيروس كورونا".
وأكد جونسون أن أزمة فيروس كورونا كلفت بريطانيا خسائر اقتصادية كبيرة، منوهًا بأهمية السيطرة على الفيروس لإنقاذ الناس.
وأردف "بدأنا تحقيق أهدافنا من خطة محاصرة فيروس كورونا".
وتابع "سأقدم خطة لإعادة فتح بريطانيا وسأعرضها على البرلمان".
الخبر التالى:أنقذوا الأرواح.. جونسون يكشف عن خطط جديدة لمكافحة كورونا
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